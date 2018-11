Die letzten Wochen verliefen für den Vöslauer HC alles andere als nach Wunsch. Neben Pleiten gegen Kärnten und Korneuburg musste man sich auch Schlusslicht Trofaiach geschlagen geben.

Nun gelang den Thermalstädtern ein wichtiger Befreiungsschlag: Über das Spitzenteam aus Hollabrunn feierten die Vöslauer im NÖ-Derby einen hauchdünnen 25:24-Erfolg, übten zugleich Revanche für die herbe Klatsche im ersten Spiel (16:30). In einer hart umkämpften Partie zeichnete sich Schlussmann Mario Dubovecak vor allem in der Anfangsphase als sicherer Rückhalt aus. Zwar gingen die Weinviertler mit einer Ein-Tor-Führung in die Pause, doch Vöslau kam stark aus der Kabine und ging rasch in Führung.

In der Schlussphase hätten die Hausherren den Sack mit drei Top-Chancen vorzeitig zumachen können, doch diese wurden liegengelassen und so blieb es spannend. Dubovecak und die Vöslauer Deckung hielten aber Stand und brachten die zwei Punkte in trockene Tücher.