Wieder nichts: Bad Vöslau Jags verlieren auch gegen Graz

Das Spiel begann mit einem starken Auftritt der HSG, die gleich mit 2:0 in Führung ging. Die Jags fanden jedoch schnell ins Spiel und es entwickelte sich ein ausgeglichenes und kampfbetontes Spiel. So stand es nach 11 Minuten 5:5. Die Hausherrn spielten eine aggressive Deckung, hatten mit Bence Gödör einen guten Schlussmann und versuchten über Tempo zu schnellen Toren zu kommen. Im Abschluss hatten die Jags etwas Pech bei ihren Abschlüssen, während die Gäste aus der Steiermark vor allem über Mitte und ihren an diesem Tag ausgezeichnet disponierten Kreis Christian Hallmann immer wieder scorten. Das Spiel blieb abwechslungsreich mit wechselnder Führung und leichten Vorteilen für die Gäste. So ging es aus Sicht der Thermalstädter mit 13:14 in die Kabinen.

Partie auf Messer Schneide

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte Gödör wieder tolle Paraden. Das Spiel blieb so ausgeglichen, wobei die Grazer durchgehend einen knappen Vorsprung halten konnten. Bei der Jags versuchte Spielmacher Philip Schuster weiterhin alles um sein Team heranzubringen, scorte selbst mit seinen Siebenmetern, doch auch er konnte auch er dem Spiel keine entscheidende Wende mehr geben. Nach 45 Minuten beim Stand von -2 nahmen die Gastgeber ein Timeout. Am Geschehen ändert sich nichts mehr. Die Hausherrn kämpften, doch der Akku war leer und die Fehler häuften sich. Letztlich spielte die HSG Graz einen 29:26 Auswärtssieg sicher nach Hause.

Kapitän Fabian Schartel: „Wir bekamen während des gesamten Spiels die Achse Mitte-Kreis nicht in den Griff und am Ende konnten wir leider nicht mehr zusetzen. Wir haben an diesem Tag einfach nicht unser gesamtes Leistungspotential abgerufen und das wäre notwendig gewesen, um Punkte mitzunehmen.“