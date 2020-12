Es ist der älteste Silvesterlauf Österreichs und auch in Pandemie-Zeiten entschieden sich die Organisatoren den Hirtenberger Silvesterlauf nicht ganz ausfallen zu lassen. Von 25. Dezember bis 6. Jänner findet der Traditionslauf statt, allerdings nicht klassisch, sondern als virtueller Lauf. Gelaufen wird also alleine auf einer frei wählbaren Strecke. Eine Silvesterlauf-Wertung gibt es am Ende trotzdem. Bis zur Halbzeit des virtuellen Silvesterlaufs nahmen rund 100 Laufenthusiasten via App am Hirtenberger Silvesterlauf teil. Bis 4. Jänner können sich kurz Entschlossene noch anmelden - alle Informationen gibt es auf : www.silvesterlauf.union-hirtenberg.at und telefonisch unter 0664 8454819.