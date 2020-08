Gleich zu Beginn standen hoch dotierte Rennen für sehr gute Pferde, die von dem französischen Wettanbieter PMU gesponsert und nach ganz Frankreich übertragen wurden, auf dem Programm und gleich im ersten Rennen begann die fantastische Siegesserie des bayrischen Spitzenfahrers Rudi Haller mit Pompano Julian, die er dann mit Olympia Hazelaar (nach schwierigem Rennverlauf) fortsetzte. Unter den PMU-Rennen stach das vierte Rennen, „frei für alle“, also für die gewinnreichsten Pferde (französischer Abstammung), über die Meile hervor. Es wurde ein Duell von Disco Darling mit Wolfgang Ruth und Derrick de Nganda mit Rudi Haller erwartet. Nach dem „Ab“ nutzte Conny Mair mit ihrem Vrai Lord die günstige Startnummer eins und setzte sich an die Spitze, verfolgt von Derrick de Nganda, während Disco Darling beim Angriff einsprang. Lange führte die Salzburgerin und gab eine harte Gegnerin für den aus Bayern angereisten Haller-Schützling ab, erst in der finalen Attacke konnte sich der bayrische Meisterfahrer in Tagesbestzeit von schnellen 1:14,4 Minuten durchsetzen.

Amici P beschert Krisch Sieg

Auch bei dem Doppelsitzerfahren für „Künstler helfen Künstlern“ gab es einen sehr spannenden Einlauf mit Conny Mair (und Mr. Smith) als Zweiter, hier hieß der erfolgreiche Gegner Karl Höbart mit Amici P, der Kammerschauspieler Johannes Krisch einen viel bejubelten Sieg bescherte.

Nach dem Ableben des zwölfmaligen Züchterchampions KR Hochstaffl (Stall Venus) wurde erstmals ein Gedenkrennen in seinem Namen ins Leben gerufen, zwei Wochen vor dem traditionellen Hoffest in Budweis mit großem Traberverkauf-

Jack is back auf Platz eins

Der wunderschöne Fuchshengst Jack is Back wurde diesmal den „goldenen Händen“ Rudi Hallers anvertraut und gleich gegenüber den vier weiteren Dreijährigen und vier Vierjährigen, die 25 Meter-Zulage erhielten, favorisiert. Der Favorit wirkte ziemlich heiß, aber dank Hallers Können kam er glatt über die heikle Startphase im Bänderstart. Der Rennverlauf erinnerte an das Meilenrennen zu Mittag, diesmal nahm Champion Gerhard Mayr mit der selbst gezüchteten Stute Power Uno die Führung und Haller legte sich dahinter in Lauerposition. „Gerhard the Champ“ hielt das Tempo ziemlich hoch und Haller versuchte mehrmals vergeblich von außen die Spitze zu erlangen, erst mit dem finalen Angriff im Einlauf drang er durch und sicherte sich nicht nur den begehrten Zuchtrennsieg, sondern auch den vierten ersten Platz bei vier Starts. Jack war damit wieder nach seinem Fehler im Zuchtpreis back auf der Siegesstraße. Als bester Vierjähriger wurde Luggi Venus mit Karl Höbart Dritter, während Rammstein mit Mario Zanderigo als Fünfter eher enttäuschte.

Nächster Renntag ist am 6. September mit Beginn bereits um 10.55 Uhr und dem fünften Championat der Fünf- und Sechsjährigen um 8.000 Euro.

ERGEBNISSE

1. Rennen: Pompano Julian mit Rudolf Haller in 1:16,6 Minuten vor Kiwi Superstar und Guliano Bo

2. Rennen: Olympia Hazelaar mit Rudolf Haller in 1:17,4 vor Blue Solitaire und Super Celebration RZ

3. Rennen: Seppi Barosso mit Christoph Fischer in 1:15,0 vor Lord Bo und Truman Venus

4. Rennen: Derrick de Nganda mit Rudolf Haller in 1:14,4 vor Vrai Lord und Avatar Vet

5. Rennen: Ceyenne TN mit Ari Kaarlenkasi in 1:17,7 vor Pennywise und Der Siebziger

6. Rennen: Fiesta Venus mit Stefan Pröglhöf in 1:20,7 vor Darnley Mo und Lanzelot L

7. Rennen(Doppelsitzerfahren): Amici P mit Karl Höbart in 1:20,2 vor Mr. Smith und Cadence

8. Rennen(nach Rennleitungsentscheidung): Franklin Venus mit Christoph Fischer in 1:19,6 Minuten vor Nadi Venus und Lido

9. Rennen: Miles mit Franz Konlechner in 1:18,2 vor Super Aric und Action Foto Star

10. Rennen: Jack is Back mit Rudolf Haller in 1:17,9 vor Power Uno und Luggi Venus

11. Rennen: The River H mit René Karlovatz in 1:17,4 vor Chac Pipe BMG und Dream Gill