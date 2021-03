Dass Wiener Neustadt der klare Favorit ist, war vor dem Derby gegen Baden kein Geheimnis. Doch Taktikmagier und Baden-Coach Andreas Meixner zauberte bei der Aufstellung wieder eine Überraschung aus dem Hut. Die nominelle Nummer eins Amirreza Abbasi schlug erst im dritten Einzel auf. "Ich schätze Amirreza etwas stärker ein als den jungen Wiener Neustädter Felix Wetzel", erklärte Meixner im Vorfeld. Da die Nummer drei auch das Doppel spielen müssen, sah Meixner auch hier Vorteile für die Kurstädter. Nach den ersten vier Begegnungen hofften die Badener also auf ein 2:2. Im Anschluss sollte mit einem Überraschungscoup ein Remis herausschauen. Der Taktikpoker brachte schon Siege gegen die höher eingeschätzten Teams aus Kapfenberg und Linz. In der Allzeit Getreuen sollte sich das Risiko schlussendlich nicht auszahlen.

Wetzel-Aufholjagd als Schlüsselpunkt

Die ersten beiden Einzeln waren, wie erwartet, eine klare Angelegenheit für Wiener Neustadt. Tomas Konecny besiegte Badens Narayan Kapolnek in drei Sätzen, ließ ihm dabei gerade einmal zehn Punkte (11:4, 11:5, 11:1). Ähnlich souverän bestritt Andy Pereira sein Match gegen Patrik Juhasz (11:3 11:7 11:7). Das dritte Einzel sollte entscheiden, ob Baden eine Aufholjagd starten kann, oder chancenlos von dannen zieht. Wetzel holte sich gegen Abbasi den ersten Satz. Doch Badens Iraner schlug zurück, holte die engen Durchgänge zwei und drei. Wetzel legte danach noch eine Schippe drauf. Mit 11:4 ging es in den Entscheidungssatz, in diesem siegte Wetzel ebenfalls 11:4. 3:0 für Wiener Neustadt, das Derby war entschieden. Daran änderte auch der Badener Ehrenpunkt im Doppel nichts. Anschließend fuhr Konecny gegen Juhasz den entscheidenden vierten Punkt für Wiener Neustadt ein. Wenngleich der Ungar nach gewonnenem ersten Satz ordentlich Gegenwehr leistete. Konecny, Nummer drei der Bundesliga-Einzelrangliste, siegte am Ende mit 9:11, 16:14, 9:11, 9:11.

Erst nach dem Europacup kommt Stockerau

Wiener Neustadt festigt damit vorerst seinen zweiten Tabellenplatz. Ob es auf dieser Position auch in die Play-offs geht, wird sich am 9. April beim Auswärtsmatch gegen den aktuellen Dritten Stockerau entscheiden. Vorerst liegt der Fokus aber auf dem internationalen Geschäft. Bei der Europe Cup-Gruppenphase im kroatischen Varazdin kämpfen die Wiener Neustädter gegen Vertreter aus der Slowakei, Spanien und Belgien um den Einzug in das Achtelfinale. Die Badener haben hingegen bereits Osterruhe. Weiter geht es am 8. April, ebenfalls auswärts gegen Stockerau.