Corona-bedingt mussten auch die No Problem-Sportler lange warten, bis auch sie wieder an einem Lehrgang teilnehmen konnten. Kürzlich war es dann soweit, das No Problem-Baden Mentalhandicap Jiu Jitsu-Team besuchte gemeinsam mit den Judo Teams aus Neunkirchen und Wimpassing, unter strenger Einhaltung der Covid-Vorgaben, den ASKÖ-Lehrgang im Bundessport- und Freizeitzentrum (BSFZ) Hintermoos bei Maria Alm. Auch Michaela Polleres (Olympia-Silbermedaillengewinnerin) vom Judo-Club Wimpassing schaute beim Lehrgang vorbei. Neben Spiel, Spaß und allgemeinen sportlichen Aktivitäten konnten auch die Techniken im Bodenkampf und im Duo-System verbessert werden.