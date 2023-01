Jags WV setzen sich vom Tabellenende ab

Werbung

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich die Jags WV und die BT Füchse in der Anemonenseehalle Wr. Neustadt. Die Niederösterreicherinnen lagen meist mit bis zu drei Toren vorne. Doch die Gäste aus der Obersteiermark ließen sich nicht abschütteln. Zwei Minuten vor Schluss gelang ihnen zum letzten Mal der Anschlusstreffer. Mit dem knappen 27:25 (11:11) feierte das Fusionsteam aus Wr. Neustadt und Vöslau den zweiten Saisonsieg.

Geringer mit einem Top-Tag

„Torfrau Vanessa Geringer hat uns mit ihren Glanzparaden in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten. Die Partie war nichts für schwache Nerven. Am Ende war es unser starker Siegeswille und die Mannschaftsleistung, die uns zwei Punkte gebracht haben“, sagte Wr. Neustadt-Obmann Stephen Gibson. Beste Werferin auf dem Parkett war Nikoleta Zizic (BT Füchse), die elf Mal traf. „Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viele technische Fehler gemacht“, beklagte die starke Füchse-Torfrau Melanie Reiter.

Wr. Neustadt/Bad Vöslau verschafft sich damit etwas Luft im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf Schlusslicht Dornbirn wächst auf drei Zähler an.