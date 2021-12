Das war das Sportjahr 2021 im Bezirk Baden

Felix Auböck wird zum Goldfisch

Felix Auböck so stark wie nie. WM-Titel ist die Krönung einer herausragenden Saison. Das Schwimmjahr beginnt für den Bad Vöslauer Felix Auböck mit der ersten Medaille im internationalen Becken.

Der damals 24-Jährige wird bei der Langbahn-EM in Budapest Zweiter über 400 Meter Kraul. Erfolgreich, wie enttäuschend verlaufen dann Auböcks zweiten Olympischen Spiele. In Tokio schwimmt Österreichs Medaillenhoffnung in drei Finalläufe – 400, 800, 1.500 Meter Kraul. Das ersehnte Edelmetall bringt er aber nicht heim. Besonders bitter wirkt der vierte Platz über 400 Meter. Der Schmerz überwiegt. Auböck denkt sogar ans Aufhören, tut das nicht und wird im Dezember belohnt. Über seine Paradestrecke, den 400er, wird er bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi zum Goldfisch.

Der historische Aufstieg der Jags

Bad Vöslaus Herren kehren nach vier Jahrzehnten ins Oberhaus zurück. Der Start in der HLA verläuft allerdings schwierig.

Der 26. Mai 2021 geht in die Vereinsanalen ein. Bad Vöslau gewinnt das entscheidende dritte Spiel gegen Titelfavorit Hollabrunn und ist nach vier Jahrzehnten zurück in der heimischen Elite-Liga. Der Meistertitel bleibt danach in der Finalserie gegen die BT Füchse aus, der Umbruch im Sommer nicht. Aufstiegs-Coach Bernhard Folta tritt aus beruflichen und familiären Gründen zurück. Die Leistungsträger Augustas Strazdas, Mario Dubovecak, Daniel Forsthuber und Michael Stanic beenden ihre Karrieren. Vor allem der Abschied von Forsthuber, der in der entscheidenden Saisonphase in absoluter Topform agiert, schmerzt.

Auf der Trainerbank hat seit dieser Saison der Norddeutsche Jan-Niklas Richter das Sagen. Die ersten Monate seiner Amtszeit sind von vielen Verletzungen gekennzeichnet. Schon vor der Saison müssen die Jags Moritz Doblhoff-Dier, Emil Zalewski und Maximilian Schartel vorgeben. Beim Auswärtsspiel in Bärnbach verletzt sich dann auch noch Top-Verstärkung Marian Teubert schwer, wird mindestens ein Jahr pausieren müssen.

Trotz der widrigen Vorzeichen starten die Bad Vöslauer im September mit einem heroischen Heimsieg gegen Ferlach in das Abenteuer HLA. Es bleibt der einzige Ligasieg in der zweiten Jahreshälfte. Die Thermalstädter duellieren sich mit Bärnbach und Ferlach um die zwei verbleibenden Plätze für die nächste HLA-Saison.

Freudenschreie im Mai. Außenseiter Bad Vöslau schnappt Hollabrunn den Platz in der HLA weg. Felix Friedel (l.) und Emil Scheicher feiern lautstark.

Malcolm Zottl

Neuigkeiten gibt es auch bei den Damen. Nachdem der Aufstieg in die Bundesliga nicht gelingt, gehen die Jags eine Kooperation mit Erstligist Wiener Neustadt ein. Als Jags WV überwintert die Spielgemeinschaft als Dritter der WHA. Auch im Nachwuchsbereich kooperieren die beiden Vereine.

Der Gipfelstürmer Patrick Konrad

Der Ebreichsdorfer Patrick Konrad erfüllt sich einen Lebenstraum. Bei der 16. Etappe der diesjährigen Tour de France holt er sich nach einer beherzten Solofahrt den Sieg. Nach Max Bulla (1931) und Georg Totschnig (2005) ist Konrad der dritte Österreicher, der eine Etappe beim bedeutendsten Radrennen der Welt gewinnt. Schon zuvor zieht sich Konrad zum zweiten Mal in seiner Karriere das rot-weiß-rote Trikot für den Staatsmeistertitel auf der Straße an. Die Olympischen Spiele verlaufen dann nicht ganz nach Wunsch. In Rio radelt der Bora Hansgrohe-Profi auf den 18. Platz im Straßenrennen.

Der Ebreichsdorfer Patrick Konrad erfüllt sich einen Lebenstraum. AFP/Anne-Christine Poujoulat

Der Eurofighter

Der Traiskirchner Louis Schaub kommt bei der Fußball-EM gegen Italien zu einem Kurzeinsatz. Österreich unterliegt im Achtelfinale dem späteren Titelträger mit 1:2 nach Verlängerung. Teesdorfs Raphael Holzhauser schafft es trotz einer bärenstarken Saison in Belgien nicht in das Euro-Aufgebot.

Der heiße Trainerstuhl

Max Doller, Markus Bachmayer, Thomas Darazs, Zeljko Radovic. Die Trainerbank bei Fußball-Regionalligist Traiskirchen sieht dieses Jahr viele Gesichter. Letzerer soll für 2022 Kontinuität bringen. Sportlich läuft es für den FCM im Herbst so lala – Platz acht.

Umbruch und junge Garde

Bei Kottingbrunns Kicker bleibt im Sommer mal wieder kein Stein auf dem anderen. Der Kader ist klein, deshalb wird Trainer Andreas Haller kurzfristig sogar zum Spielertrainer. Sportlich rangiert der ASK im Niemandsland. Bad Vöslau (2. Landesliga) schenkt den Youngsters Vertrauen. Die Thermalstädter gelten als Abstiegskandidat, überwintert immerhin auf Platz zwölf.

Dramatischer Titelkampf

Gegen die zwölf anderen Ligakonkurrenten bleiben die Fußballer aus Berndorf und Enzesfeld in der 2. Klasse Triestingtal makellos. Im direkten Duell trennen sich die beiden Lokalrivalen mit einem 2:2-Unentschieden. Damit ist Berndorf Herbstmeister, aufgrund der Auswärtstorregel. Torverhältnis hätte Enzesfeld das deutlich bessere.

Schockmomente des Jahres

Das Fußballspiel zwischen Berndorf und ASV Baden ist sechs Minuten alt, als ASV-Akteur Izet Jasarevic zusammenbricht. Es wird ein Herzfehler diagnostiziert, ein Defibrillator eingesetzt. Ob der Offensivmann nochmals auf den grünen Rasen zurückkehrt, ist unklar. Karl Höbart hat ein Comeback hingegen fix eingeplant. Der Traber stürzt Anfang August bei einem Rennen in Baden aus seinem Sulky, entgeht dabei einer Querschnittslähmung nur um wenige Millimeter.

Der Pferdeoscar

Wer soll Heck M Eck in den Schatten stellen? Lautete die Frage vor der Trabsaison in Baden. Die Antwort: Oscarello. Der Nobody gewinnt bei all seinen Starts und holt sogar Platz eins bei einem Zuchtrennen. Der Sieger im Badener Zuchtpreises heißt Charmy Charly. Nicht so charmant ist das Ergebnis einer Dopingprobe aus Italien, das Charly auch den Sieg in Baden kostet. In Ebreichsdorf ist das 153. Gallopper-Derby der große Saisonhöhepunkt. Royal Word gewinnt Ende August das älteste Einzelsport-Event Österreichs.

Wunder von Traiskirchen

Seit 1983 sind Traiskirchens Basketball fester Bestandteil der höchsten Spielklasse. Die Ära geht im Frühsommer fast zu Ende. Im Relegations-Rückspiel sind die Lions zwischenzeitlich 13 Punkte vom Klassenerhalt entfernt. Am Ende gewinnt Traiskirchen mit einem Gesamtscore 148:146 und bleibt oben. Für die Saison 2021/22 geben die Löwen die Top Sechs als Ziel aus. Nach nur einem Sieg aus den ersten neun Spielen ist Traiskirchen aber schon wieder Letzter. Auch Nenad Josipovic, der im Sommer Markus Pinezich als Coach ablöst, und ein Kaderumbruch bringen nicht die Trendwende.

Gemischte Olympia-Bilanz

Neben Felix Auböck und Patrick Konrad starteten noch Bahnrad-Ass Andreas Graf, Golfer Sepp Straka und Gewichtheber Sargis Matirosjan in Tokio. Der Oberwaltersdorfer Straka spielt bis zur Schlussrunde um die Medaillen, wird am Ende Zehnter. Der frühere BAC-Stemmer Sargis Martirosjan wird mit Österreichischem Rekord (381 Kilo) Gesamtzehnter in der Klasse über 109 Kilo. Der Ebreischsdorfer Graf muss aus dem Madison-Bewerb mit Partner Andreas Müller frühzeitig aussteigen, und das ausgerechnet an seinem 36. Geburtstag.

Die Schachköniginnen

Die Damen des Schachklubs Baden verteidigen ihren Titel in der Bundesliga. Im September gibt es im Europacup sensationell Rang vier. In der ersten Runde des Herbstdurchgangs unterliegt der Titelverteidiger Titelfavorit Pamhagen. Damit wird der Titel-Hattrick schwierig.

Starke Kampfsportler

Robert Hatzl (Judohaie) und Franz Winter (Thermenregion) krönen sich in Warschau zum Judo Kata-Weltmeistern. WM-Bronze gibt es in der U18-Klasse für Aylin Özcoban (Brazilian Jiu Jitsu) und Johannes Weninger (Kickboxen) holt EM-Bronze.

Volley aufs Podest

Mit einem starken Saisonstart machen Weigelsdorfs Tennis-Damen auf sich aufmerksam. Am Ende wird es in der Bundesliga der dritte Platz.

Die Meister mit dem Queue

Pottendorfs Dreiband-Artisten gehen im Herbst als Titelverteidiger in die Bundesliga-Saison. Eisenstadt rund um Weltmeister Dick Jaspers ist in den ersten sieben Runden aber der erwartet übermächtige Gegner.

Die EM-Premiere

Die Traiskirchner Siebenkämpferin Anja Dlauhy ist erstmals bei der U20-EM dabei, belegt Ende Juli im estnischen Tallinn Rang 24.

Kein großer Hüpfer. Nach Silber 2020 wollen Traiskirchens Baseballer den nächsten Schritt machen. Das gelingt nicht. Bereits nach dem Viertelfinale gegen Attnang-Puchheim ist die Saison vorbei. Tobias Kiefer wird wieder Most Valubale Player der Liga. Für seine Teamkollegen Philipp Eckel, Tobias Werner, Philip Brenner, Herohii Hvrytishvili und Felix Lashnig gibt es ebenfalls Individualauszeichnungen.

Badener solide

Die BAC-Tischtennisherren schaffen im Frühjahr souverän den Klassenerhalt im oberen Play-off der Bundesliga. Im Herbst wird Youngster und NÖN-Sportler des Jahres Marc Sagawe fixer Bestandteil der ersten Mannschaft. Die Badener sind in der Achter-Liga aktuell Sechster.