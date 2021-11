Doppelgold für Badener No Problem-Sportler

Im Rahmen eines Lehrgangs im Bundessport- und Freizeitzentrum Schielleiten fand auch die Judo-Landesmeisterschaft des Niederösterreichischen Behindertensportverbandes (NÖBSV) statt.

Die Jiu Jitsu-Sportler von No Problem Baden präsentierten sich dabei hervorragend. Kerstin Pamer und Thomas Fink erreichten dabei jeweils den ersten Platz in ihrer Klasse und sind somit NÖ-Landesmeister in der Sparte Jiu Jitsu Mental Handicap. Thomas Fink wurde auch als Sportler des Jahres des NÖBSV ausgezeichnet.