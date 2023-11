Kottingbrunner Jiu Jitsu-Asse holten sich drei Landesmeistertitel

Die Samurai aus Kottingbrunn waren bei der Niederösterreichischen Landesmeisterschaft in Pressbaum mit neun Kämpfern vertreten. In sehr fordernden Kämpfen konnte sich Alexander Gluttig die Bronzemedaille im Ne-Waza sichern. Raffaela Ferrari, Jasmin Maurowitsch und Jana Griesser haben durch ausgezeichnete Kämpfe in ihren Klassen die Goldmedaille erringen können und sind somit neue NÖ-Landesmeisterinnen. Anja Gluttig konnte sich die Silbermedaille erkämpfen.

Bei ihrem Kampfdebüt holte sich Magdalena Ehrenreich eine Bronzemedaille ab. Elias Bierbaum und Elias Maurowitsch sicherten sich ebenfalls eine Bronzemedaille. Im Ne-Waza holte sich Albert Navasardian ebenfalls eine Bronzemedaille. Besonders hervorzuheben sind die Kämpfe von Navasardian im Fighting, hier wurde er eine Altersklasse und Gewichtsklasse nach oben gestuft, da es sonst keine Gegner für ihn gab. Sein Gegner war so knapp zwei Jahre älter und gleichzeitig auch gut zwei Köpfe größer. In diesen ungleichen Kampf konnte sich Navasardian mehr als gut behaupten und sicherte sich, trotz des verlorenen Kampfes, hier trotzdem eine sehr verdiente Silbermedaille.