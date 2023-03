Jona Brodhagen gewinnt EM-Bronze

Werbung

Das Tanzen wurde ihr mit neun Jahren zu fad. Jona Brodhagen beschloss deshalb, es einmal mit Jiu Jitsu zu probieren. „Ich war gleich begeistert vom Kämpfen. Von da an war für mich klar, dass das der einzige Sport für mich ist, der mir wirklich gefällt.“

Dass der Wechsel eine glänzende Entscheidung war, bewies sie spätestens bei der U21-EM in Frankreich. Dort holte die Leobersdorferin nämlich Bronze in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm im Brazilian Jiu Jitsu: „Die Medaille hat auf jeden Fall eine große Bedeutung für mich, weil ich jetzt schon seit Längerem an internationalen Wettkämpfen teilnehme und es zum ersten Mal war, dass ich einen Platz am Podest gemacht habe, was mich selbst sehr stolz macht.“

„Nicht genauso gelaufen, wie ich es erhofft habe“

Über ihre gezeigte Leistung resümiert Brodhagen allerdings zwiegespalten, bei einem optimalen Verlauf wäre sogar noch mehr drin gewesen: „Ich muss zugeben, dass es nicht genau so gelaufen ist, wie ich mir es erhofft habe, aber prinzipiell bin ich zufrieden, weil ich auch durch das Verlieren von Kämpfen viel dazulernen kann.“