Mehrere Nationen fanden sich bei den erstmals in Niederösterreich stattfindenden Veterans Open ein. Darunter auch Leo Tomasini und Leo Sotolongo vom Verein Judo Baden.

Der Auftritt der beiden „Oldies“ gestaltete sich dabei sehr erfolgreich. Tomasini erkämpfte sich in der Klasse M3 bis 81 Kilogramm die Silbermedaille. Nachdem ein Starter in Tomasinis Klasse alle Kämpfe für sich entscheiden konnte und die anderen drei Kämpfer – darunter der Judo Baden Trainer – noch jeweils einen Sieg und eine Niederlage zu verzeichnen hatten, herrschte Punktegleichstand.

Damit entschied die Waage die Reihung: Der Leichteste hatte es demnach am schwersten und verdiente den Sieg. Sotolongo ging indes in der Klasse M3 bis 90 Kg sowie in der Klasse M4 bis 81 Kg an den Start. Dabei ließ Sotolongo seinen Kontrahenten keine Chance und holte in beiden Bewerben die Goldmedaille ab. Nikol Gajic zeichnete sich als Coach aus und unterstützte unsere Oldies, wo es nur ging.