Nicht nur die Fußball EM findet heuer statt auch die Judo Kata-EM stand vergangenes Wochenende am Programm. Dabei war Österreich höchst erfolgreich. Eine Spitzenleistung riefen Robert Hatzl (Sporthaie) und Franz Winter (AJC Thermenregion) in Warschau bei der Europameisterschaft in Judo Kata (Technikbewerb) ab.

Das Duo holte sich den Europameistertitel. Schon in der Vorrunde lagen sie an erster Stelle und konnten diese Position in der Finalrunde erfolgreich verteidigen. Dies ist der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere.