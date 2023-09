VW Junior Masters in Bad Vöslau

Mit den Regionalturnieren in Bad Vosläu am Samstag und eine Woche darauf in Seekirchen, startet das Volkswagen Junior Masters in die vorentscheidende Phase. Mit der ehemaligen ÖFB-Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck ist eine fachkundige und prominente Unterstützung in Niederösterreich vor Ort.

Fußball begeistert, bewegt und gilt nicht umsonst als schönste Nebensache der Welt. Weil ein Ball, zwei Tore und etwas Grün dazwischen für viel Spaß, Bewegung und herzhafte Begeisterung sorgen, wurde vor zwölf Jahren das Volkswagen Junior Masters ins Leben gerufen. Nach einer zweijährigen Unterbrechung feiert das Fußballfest sein umjubeltes Comeback.

Den Anfang macht der Showdown in Bad Vöslau, wo am Samstag 35 Mannschaften aus Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark die ersten Finalisten ermitteln. 32 Teams aus Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und Tirol matchen sich in Folge um die weiteren Fahrkarten für das große Gipfeltreffen in Salzburg. In Bad Vöslau bekommen die 10-12-jährigen Nachwuchs-Kicker Unterstützung von Viki Schnaderbeck, welche bereits während ihrer aktiven Karriere als großes Vorbild und Förderin des Nachwuchses galten.

„Volkswagen will den Bewegungsdrang von Kindern an der frischen Luft unterstützen, die Gesundheit und Fitness der nächsten Generation fördern, sowie den Teamgeist und Fair Play-Gedanken forcieren. Das sind alles Werte, die uns als Gesellschaft weiterbringen und die auch mir sehr am Herzen liegen“, sagt Schnaderbeck.