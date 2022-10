Karate Winter und Hatzl mit Gold und Silber in Ungarn

Robert Hatzl und Franz Winter standen zweimal am Podest. Foto: Redaktion Baden

F ranz Winter (AJC Thermenregion) und Robert Hatzl (Judohaie Baden) holten in Ungarn in ihrer Paradedisziplin Kime no kata den ersten Platz und in der Kodokan goshin jutsu den zweiten Platz. In dieser Kata konnten sich die Lokalmatadorinnen aus Ungarn durchsetzen. Insgesamt waren bei den Bewerben Teilnehmer aus vier Nationen am Start.