Die NÖN mit der Austria auf der Rennstrecke

Quietschende Reifen, statt Torjubel. Am Donnerstag tauschten die Spieler des FK Austria Wien die Fußbälle gegen Rennkarts. Die Veilchen fanden sich auf der 520 Meter langen Outdoor-Kartbahn des ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrums in Teesdorf ein, wo wie bereits in den vergangenen Jahren ein Teamevent auf dem Programm stand. Auch die NÖN war mit dabei und begleitete das Event.

Gegen 14 Uhr trafen die Veilchen geschlossen mit dem Mannschaftsbus in Teesdorf ein. Die Stimmung war gut, zuvor absolvierten die Wiener noch eine Trainigseinheit und aßen gemeinsam in der Generali-Arena zu Mittag. Trainer Michael Wimmer, sowie einige Spieler wie Marvin Martins oder Matthias Braunöder fehlten verletzungebedingt, oder waren mit dem Nationalteam unterwegs.

Nach einem kurzen Foto-Termin ging es auch schon los: Zwölf Teams mit je zwei Fahrern gemischt aus Spielern und Betreuern matchten sich, in einem halbstündigen Qualifying, um die Pole Positions. Die ergatterten Moritz Wels und Hakim Guenouche. Dahinter waren Manfred Fischer und Lukas Wedl in Lauerstellung.

Im Rennen, das mit fliegendem Fahrerwechsel zweimal 20 Minuten dauerte, lieferten sich die Veilchen einen harten Kampf. Auch die NÖN kam auf ihre Kosten: Romeo Vucic musste nach dem Qualifying passen und suchte einen Ersatzfahrer. So sprang die NÖN in Person von David Schweighofer ein und flitzte gemeinsam mit der Austria um die Kurven. Am Ende jubelte wieder einmal Manfred Fischer. Gemeinsam mit Teampartner Lukas Wedl waren sie zu schnell für die anderen Veilchen. Das Team Wels/Guenouche landete auf Platz zwei, Team-Manager Christoph Lehenbauer und Physiotherapeut Jonas Gary auf Rang drei. Kapitän Fischer holte bereits zum dritten Mal in Folge den Sieg. „Vielleicht habe ich die Sportart verwechselt“, scherzte der 28-Jährige nach der Siegerehrung, der die Wichtigkeit solcher Teamevents unterstreicht: „Über das Erlebnis werden wir wieder ein ganzes Jahr sprechen, so etwas schweißt eine Mannschaft so richtig zusammen.“