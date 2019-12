14 Jahre ist Tobias Kasparek jung, doch er hat jetzt schon ein Ziel erreicht, von dem viele Sportler ein Leben lang träumen. Aufgrund seiner Top-Leistungen im Jahr 2019, mit einigen nationalen und internationalen Podestplätzen, qualifizierte sich der Taekwondo Baden-Athlet in seiner Altersklasse für die Poomsae-WM in Dänemark. Damit ist er nach Erika Zimmermann, ehemalige Poomsae-Trainerin und Top-Athletin von Taekwondo Baden, der zweite Poomsae-Athlet, dem dies gelingt. „Nun heißt es, eine optimale Vorbereitung bis Mai zu finden, welche zwischen den Trainern im Verein und Verband genau abgesprochen sein wird“, so Taekwondo Baden-Obmann Hans Mühlgassner.