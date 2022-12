Drei Sekunden fehlten für Johannes Weninger bei EM

Werbung

Johannes Weninger kehrte mit zwei Bronzemedaillen von der EM in Antalya heim. Im Pointfight-Bewerb lieferte sich der Kottingbrunner einen spannenden Auftaktkampf mit dem Italiener Mirko Crispo. Weninger, der im Vorjahr WM-Bronzene in der Klasse über 94 Kilo geholt hatte, lag die meiste Zeit mit einem Punkt in Front. In der ersten Runde war dem Österreicher sogar einen Kick gegen den Kopf seines Gegners gelungen. Dennoch glich Crispo in der dritten und letzten Runde zum 7:7 aus. Mit einer Fausttechnik ging Weninger erneut in Führung und verteidigte sie diesmal bis zum Schluss.

Drama gegen den Junioren-Weltmeister

Damit hatte der Thermenregion-Pointfighter sein nächstes Edelmetall fix in der Tasche. In der Vorschlussrunde traf er auf den griechischen Junioren-Weltmeister Stamatis Katsagonis. Weninger ging immer wieder in Führung, doch sein Kontrahent hatte stets eine Antwort parat. Nach den drei Runden zu je zwei Minuten stand es 4:4-Unentschieden. So ging es in eine zweiminütige Verlängerung. Eine Handtechnik brachte neuerlich eine rot-weiß-rote Führung. Drei Sekunden fehlten dann zum Finaleinzug – 5:5. Es folgte der Golden Point, jeder weitere Treffer würde den Kampf entscheiden. Weninger griff mit einer Fußtechnik an, wurde dabei aber vom späteren Europameister ausgekontert. Bronze war angesichts des Verlaufs des Halbfinals ein schwacher Trost.

Im Teambewerb kam eine weitere Medaille dazu. Mit seinen beiden Teamkollegen schlug Weninger zunächst die Türkei, unterlag anschließend im Halbfinale den späteren Europameister Großbritannien.