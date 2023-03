Johannes Weninger beim Heim-Weltcup auf Platz drei

Werbung

Das traditionelle Weltcup-Turnier Austrian Classics in Innsbruck fand heuer zum letzten Mal statt. Für Johannes Weninger von den Point Fighters Thermenregion war es der Start in die neue Wettkampfsaison. In seinem ersten Kampf musste der Kottingbrunner einen Fehlstart verkraften, lag zur Pause gegen einen Italiener mit 0:2 im Hintertreffen. Weninger drehte erst spät auf, gewann den Kampf am Ende aber noch klar. Eine eindeutige Angelegenheit war das Viertelfinale gegen einen Kämpfer aus Tschechien. Weninger entschied das Duell wegen technischer Überlegenheit (zehn Punkte Vorsprung) frühzeitig für sich.

Dramatisches Ende im Halbfinale

Im Halbfinale kämpfte Weninger gegen einen erfahrenen Deutschen. Der Österreicher führte nach dem ersten Durchgang knapp mit 4:3. In der zweiten Hälfte setzte sich keiner entscheidend ab. Sekunden vor dem Schluss gelang dem Deutschen die entscheidende Aktion, zwei der drei Schiedsrichter entschieden auf Treffer, somit musste sich Weninger mit Bronze in der Gewichtsklasse bis 94 Kilogramm zufrieden geben.