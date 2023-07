Kottingbrunner Kickboxer Johannes Weninger schlägt in Ungarn zu

Johannes Weninger kämpfte vor der Sommerpause beim Weltcup-Turnier in Budapest. Der Kottingbrunner startete im Pointfighting in der Gewichtsklasse bis 94 Kilo. Zum Auftakt besiegte er einen ungarischen Kämpfer knapp mit 13:12 Punkten. Danach traf er auf einen italienischen Nationalteamkämpfer. Nach derersten Runde mit der besten Leistung im heurigen Jahr führte Weninger mit 8:2. In der zweiten Runde konnte sein Gegner ein paar Punkte aufholen, doch am Ende gewann der Österreicher 14:12.

Im Halbfinale ging es gegen einen tschechischen Kämpfer. Trotz einer schnellen Führung durch einen Fausttreffer gelang es Johannes nicht seinen druckvollen Kampfstil durchzuziehen. Immer wieder wurde erausgekontert und ging mit einem 3:5-Rückstand in die Pause. Auch in der zweiten Runde gelang ihm nicht die Wende und so musste er sich mit 6:10 geschlagen geben. Trotzdem konnte er mit seinen gezeigten Leistungen und dem dritten Platz bei diesem World Cup zufrieden sein.