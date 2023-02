Bad Vöslau Jags jubeln über Handball-Sieg im Kellerduell

Werbung

Der Vorletzte Bad Vöslau empfing den Letzten Bärnbach. Die Vorzeichen der Partie waren klar: Abstiegskampf pur. Die Partie startete ausgeglichen und kampfbetont. Die Jags standen in der Deckung sehr kompakt und agierten aggressiv, versuchten das Spiel schnell zu machen und kamen auch zu einfachen Torerfolgen. Im Positionsangriff dominierten auf beiden Seiten die Kreisspieler.

Fabian Posch netzte nach 13 Minuten zum 9:4 für die Hausherrn. Die Bärnbacher kamen jedoch wieder heran und verkürzen durch Dobric auf 11:9. Sandro Jankovic legte nach und die Gäste nehmen nach 22 Minuten eine erste Auszeit. Die Thermalstädter ließen sich dadurch aber nicht beirren und zogen bis zur 25. Minute auf plus Sechs davon. Dann einige Unkonzentriertheiten der Vöslauer, technische Fehler und eine nicht mehr so konsequente Deckung und rasch nutzten diese die Steirer aus und verkürzen auf einen Pausenstand von 17:15.

Nervenschlacht in Durchgang zwei

In Hälfte zwei dominierte über die gesamte Spielzeit die Dramatik, allerdings gab es wenige zwingenden Torchancen, beziehungsweise Tore. Das Spiel wurde hitziger, mit einigen Zwei-Minuten-Strafen und mündete in Minute 45 dann in einer Roten Karte für den bis dahin gut spielenden Dobric. Die Jags hielten fünf Minuten vor dem Ende einen Drei-Tore-Vorsprung. Die Hausherrn agierten nun im Angriff zu wenig entschlossen und kompliziert, während die Gäste nicht mehr zusetzen konnten. Am Ende steht ein verdienter, wenngleich letztlich doch knapper 25:23-Sieg der Jags.

Stimmen zum Spiel

Man of the Match Sandro Jankovic: „Unglaubliche Partie, unglaublich wichtiger Sieg. Wir sind einfach nur glücklich.“

Kapitän Fabian Schartel: „Wir haben bis zum Schuss gefightet, waren über weite Strecken immer klar vorne und haben es leider am Ende nochmals spannend gemacht. Wir haben aber auch gezeigt, dass wir gewinnen können, jetzt müssen wir unseren Lauf fortsetzen.“