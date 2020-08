Nach dem Sieg zum Auftakt waren die Kottingbrunner Dressurreiter auch bei der zweiten Cup-Vorrunde im Ebreichsdorfer Magna Racino top. Die vierköpfigen Teams mussten insgesamt vier Prüfungen der Klassen A und L absolvieren. Am Ende wurden die Wertungen aus den einzelnen Umläufen zu einem Gesamtergebnis addiert. Kottingbrunn setzte sich mit 45,3 Punkten durch, allerdings relativ knapp. Das Team Reiterstadl hatte nur einen Rückstand von 0,2 Punkten. Der RV Mühlbachhof wurde Dritter und hat nun am Finalwochenende in Kottingbrunn (Samstag und Sonntag) ebenfalls gute Chancen in der Gesamtwertung auf dem Podium zu landen. Organisiert wird der Robert Gosch Gedenkcup von Kottingbrunn-Trainerin Karin Karlovatz in Erinnerung an ihren verstorbenen Vater.