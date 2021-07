Am Sonntag lockte warmes, angenehmes Sommerwetter zahlreiche Zuschauer auf die Badener Trabrennbahn. Das Hauptrennen erinnerte diesmal an den besten österreichischen Traber der Vorkriegszeit, vielleicht sogar aller Zeiten, Heinrich, der im Badener Besitz stand. Neun Spitzentraber standen sich in zwei Bändern über 2.600 Meter gegenüber. Heißer Favorit war der heuer schon fünfmal siegreiche Juwel Venus (Erich Kubes). Experten hatten allerdings schon vor dem Rennen Zweifel, ob dem in der Steiermark beheimateten Crack die engere Badener Bahn liegen würde. Und so kam es dann auch: Während JS Tolstoy (Carsten Milek) die Spitze übernahm, sprang Juwel Venus ein und verlor viel an Boden. Als er dann nochmals kurz und wenig später wieder galoppierte war das Rennen für Juwel Venus aus.

Kronprinz siegt vor Superstar

Im letzten Boden griff dann Kronprinz Rudolf mit Amateurfahrer Josef Gruber junior vehement an und gewann überraschend für die in Gunskirchen in Oberösterreich beheimatete Gastwirt- und Fleischhauerfamilie Gruber. Unter starker Unterstützung seiner Fahrerin Conny Mayr eroberte Kiwi Superstar den zweiten Platz vor dem lange führenden JS Tolstoy.

Tirana vom Thron gestoßen

Das zweite Hauptrennen, ebenfalls über 2.600 Meter, aber mit Autostart war den Amateuren vorbehalten und gehörte zur Elite-Serie der Amateure, dem Gold-Cup. Hier war lange Josef Maier mit seiner vorjährigen Seriensiegerin Tirana an der Spitze auszumachen, aber von weit hinten rollte Peter Ruiner mit seiner Dellaria Venus das Feld auf und siegte schließlich mit Top-Speed. Der in verschiedenen Rennvereinen engagierte Funktionär konnte sich nach Ebreichsdorf wieder über einen Sieg seiner treuen und sympathischen fünfjährigen Stute freuen.

Entscheidende Attacke von Angel

Gleich zu Beginn des Renntages wurde Thomas Pribil mit dem im Besitz seiner Lebensgefährtin stehenden Oscar de Jan R seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und feierte Start-Ziel-Sieg in guten 1:14,8 Minuten über 1.600 Meter. Noch schneller waren die Top-Internationalen über die gleiche Distanz: Hier führte zunächst Cornelia Mayr mit Avatar Jet bis ihr Vater mit Angel of Attack (der einen sagenhaften Rekord von 1:10,4 Minuten und eine Gewinnsumme von mehr als 300.000 Euro aufweist) zur Attacke schritt und das Rennen für sich entscheiden konnte. Dragon Darche mit Manfred Strebel war innen eingesperrt und wurde hinter Samir (diesmal mit Peter Platzer) nur Vierter.

Über Fahrerdoubles konnten sich nicht nur der Championatsführende bei den Profis, Gerhard Mayr, sondern auch Josef Gruber jun. und Georg Gruber aus der anderen Gastwirt-und Fleischhauerdynastie Gruber aus Schwanenstadt freuen.

Ergebnisse:

1. Rennen: Oscar de Jan R mit Thomas Pribil in 1:14,8 Minuten vor Dream Gill und Indian Mo

2. Rennen: Vanessa P mit Franz Pelz in 1:20,5 vor Toni und Floor Charisma

3. Rennen: Angel of Attack mit Gerhard Mayr in 1:14,4 vor Avatar Jet und Samir

4. Rennen: Raika Venus mit Georg Gruber in 1:18,6 vor Image Venus und Harsateur

5. Rennen: Glide Affair mit Martin Redl in 1:18,2 vor Admiral Fuchs und Lucky Beuckenswijk

6. Rennen: Eve de Veluwe mit Mag. Friedrich Hofmann jun. in 1:17,2 vor Kronos Vivienne und Hardtocatch SR

7. Rennen: First Lady Evening mit Georg Gruber in 1:18,8 vor Fantastic Chalerie und Boogie Pat

8. Rennen: Dellaria Venus mit Mag. Peter Ruiner in 1:17,5 vor Tirana und Saved by Andrea

9. Rennen: My Kronos Venus mit Josef Gruber junior in 1:18,5 vor Lufi und Varadero Venus

10. Rennen: Dallas Venus mit Karl Gruber vor Rolando Venus und Tosca Queen

11. Rennen: Kronprinz Rudolf mit Josef Gruber junior in 1:18,8 vor Kiwi Superstar und JS Tolstoy

12. Rennen: Lucho F Boko mit Gerhard Mayr vor Nadi Venus und Too Hot to Touch