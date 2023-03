Podest-Premiere für Flachländer Thomas Metzner

Werbung

Die Tri Runners Baden machen nicht nur im Wasser und am Rad gute Figur, auch am Schnee klappt es ganz hervorragend.

Im Rahmen der Tour-de-Ramsau 2023 erreichte Thomas Metzner über zehn Kilometer Skating überraschend den dritten Platz in seiner Altersklasse und stand damit zum ersten Mal in seiner sportlichen Karriere auf dem Podest eines Langlaufrennens. Bei dem prestigeträchtigen Wettkampf mit internationalem Starterfeld gingen über 70 Herren in Form eines Massenstarts ins Rennen. Einen Kilometer vor der Ziellinie attackierte Metzner vom Ende einer Verfolgergruppe, konnte sich mit diesem Überraschungseffekt ein paar Meter von der Gruppe absetzen und diesen Vorsprung bis ins Ziel halten.