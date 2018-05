Der große Druck ist für Oliver Latzelsberger schon früh verflogen: Schon bei den Meisterschaften (Allgemein Klasse) der österreichischen Vereine in Amstetten schaffte der Stabhochsprung-Spezialist der Union Pottenstein das Limit für die U18-Europameisterschaft, die im ungarischen Györ über die Bühne geht.

„Ich habe schon beim Einspringen gemerkt, dass ich gut drauf bin“, hatte das Leichtathletik-Talent schon eine Vorahnung. Nach seinem alleinigen Verbleib im Bewerb ließ Latzelsberger sich exakt die geforderte Limit-Höhe von 4,55 Meter auflegen. Diese Höhe schaffte Latzelsberger dann auch im 2. Versuch souverän – damit darf er sich schon jetzt auf seinen zweiten internationalen Auftritt (nach europäischen olympischen Jugendspielen im letzten Jahr Anm.) vorfreuen.

„Ich habe schon beim Einspringen gemerkt, dass ich gut drauf bin“,

Latzelsberger beschrieb den Moment des Triumphs: „Der plötzlich aufkommende Wind hat den Bewerb dann doch noch etwas schwieriger gemacht. Zum Glück wurde es zum Ende des Bewerbes wieder ruhiger und ich konnte den entscheidenden Sprung machen.“ Dass sich Latzelsberger schon am Beginn des Qualifikationszeitraums für die U18-EM qualifizierte, ist dabei ein großer Vorteil. Jetzt kann sich der Pottenstein-Athlet optimal auf das Groß-Event vorbereiten. „Ich bin glücklich, das Limit schon erledigt zu haben und nicht wie im Vorjahr am letzten Tag eine Entscheidung erwirken zu müssen“, so Latzelsberger.