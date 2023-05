1.200 liefen durch Leobersdorf

Über 1.200 Läufer waren am 1. Mai beim Leobersdorfer Brückenlauf am Start. Den Sieg im Hauptlauf über fünf Kilometer sicherten sich Markus Sostaric (32:48) und Noreen van Elk (39:05). Über fünf Kilometer freute sich Stefan Winkelmayer von der Sportunion Pfaffstätten über einen Heimsieg. Er siegte in 16:55 Minuten. Bei den Damen war Beatrix Krainer in 20:06 Minuten. Bei den Walkern waren Desimir Vasiljevic und Barbara Deimel am schnellsten.

In den Nachwuchsklassen siegten: Michael Puff und Teresa Riegler (U4), Noah Sebesta und Olivia Bittner (U7), Nico Bittner und Mavie Gant (U11), sowie Simon Ritzer und Jana Salentinig (U17).