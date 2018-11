Die erste Auflage des Oberwaltersdorfer Fontanalaufs, welcher als Rundkurs im Golfclub über die Bühne ging, kam gut an. Rund 150 Teilnehmer nahmen den Spenden- bzw. Hobbylauf über 4,3 in Angriff.

Der Reingewinn dieses Laufes wird 50:50 auf ein Jugendprojekt der FF Oberwaltersdorf und ein Nachwuchsprojekt des Veranstaltervereins „Triheroes“ aufgeteilt. Über hundert Laufbegeisterte gingen zudem beim Hauptlauf über 8,6 Kilometer an den Start. Zum Premierensieger kürte sich dabei Helmut Gass, der in 30:54,3 Minuten hauchdünn vor Dejan Popovic (30:55,3) landete.

Dritter wurde Stefan Winkelmayer von der Sportunion Pfaffstätten in 32:22,1. Schnellste Dame am Sonntagvormittag war Manuela Dungl, die in 35:42,4 souverän siegte. Dahinter landete Nina Jakubowics auf Rang zwei (41:06) und Julie van Ysendyck auf dem dritten Platz (41:06).