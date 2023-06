400 liefen beim Comeback des Traiskirchen Run

Dreimal in Folge fiel der Traiskirchen Run aus. Immer wieder hatte Corona etwas dagegen. Am Sonntag gab der Lauf nach vierjähriger Pause im Rahmen der Thermentrophy sein Comeback. „Wir hatten 230 Erwachsene und 170 Kinder. Es war wieder ein richtig schönes Familienfest“, genoss Cheforganisator Ernst Nemeth die Atmosphäre beim Comeback.

Den Hauptlauf über 9,4 Kilometer entschied Ali Rezai in 34:25 Minuten für sich. Auf Platz zwei folgte Ido Dassa mit elf Sekunden Rückstand. Das Podest komplettierte Matthias Bauer (34:55). Die schnellste Dame über die längste Distanz war Christina Slomka (39:10 Minuten). Dahinter folgten Dagmar Stangl (41:21) und Ulrike Urdl (42:06).

Über die halbe Distanz gewann Helmut Gass. Er bewältigte die 4,7 Kilometer in 16:19 Minuten. Lukas Strutzenberger (16:50) belegte Rang zwei. Dritter wurde Marco Peiner (17:07). Bei den Damen war Beatrix Krainer nicht zu schlagen. Sie gewann in 18:26 Minuten. Olimpia Rezai (20:28) und RenateSchindler (21:30) landeten auf den Positionen zwei und drei.

Keine Überraschungen gab es bei den Nordic Walking-Bewerben Udo Schuh siegte bei den Herren. Maria Saßmann be den Damen. Die Sieger in den Nachwuchsbewerben waren: Simon Ritzer und Sarah Hense (2008-2009), Sebastian Deyer un Adriana Strasser (2010-2011), Artur Strasser und Nina Thury (2012-2013), Moric Hohnstädt und Carolina Lechner (2014-2015), Gabriel Dubois und Olivia Bittner (2016-2017), so wie Lukas Bittner und Valentina Weil (2018 und jünger).