Beim Annabergberglauf auf den Tirolerkogel holte sich Rolf Majcen den zweiten Rang in der Altersklasse 50. Nach den neun Kilometern und 657 Höhenmeter nahm Majcen eine weite Reise auf sich. Am Pfänder (Vorarlberg) stand ein Lauf zum Österreichischen Berglaufcup statt.

Auf vier Kilometern galt es 612 Höhenmeter zu überwinden. Majcen holte sich in 29:43 Minuten den Sieg in der Altersklasse 50. "Mit dem Sieg bin ich sehr happy", freut sich Majcen, der erstmals seinen langjährigen Altersklassen-Konkurrenten Reinhard Hurth aus Kitzbühel hinter sich ließ. "Yeah, was für ein Wochenende", jubelte Majcen.