Badener Stadtlauf geht in die nächste Runde

In diesem Jahr findet der Badener Sparkassen Stadtlauf presented by TUI wieder im Sommer, am 26. Juni 2022, statt. Das Veranstalterteam von HSG Events und Baden Black Jacks hat sich zu diesem Anlass etwas Besonderes überlegt: Neben den Neuerungen beim 10 Kilometer-Sparkassenlauf darf sich jetzt auch über eine neue Strecke für den 1,5 Kilometer Engel & Völkers Kids Run gefreut werden! Bis 15. April ist die Anmeldung vergünstigt möglich.

Projektleiter Richard Rohr: „Heuer dürfen wir unsere Sportler und Sportlerinnen bereits zum 21. Mal in der schönen Badener Innenstadt begrüßen! Nachdem wir letztes Jahr coronabedingt auf den Herbst verschieben mussten, freuen wir uns umso mehr, den Lauf endlich wieder im Sommer veranstalten zu können. Es warten tolle Bewerbe mit neuen Strecken und ein Erlebnis für die ganze Familie!“.

Die Bewerbe

Zum 20. Jubiläum im letzten Jahr feierte der Sparkassenlauf Premiere mit einer neuen Strecke durch das Rosarium und die Innenstadt. Heuer verläuft auch der Engel und Völkers Kids Run neu: Erstmals geht es für die Kleinsten über den Hauptplatz! Insgesamt warten sieben verschiedene Bewerbe auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen:

21,1km Engel & Völkers Halbmarathon

10km Sparkassenlauf

3 x 5km Raw Energy Teamlauf

5km El Gaucho Ringstraßenlauf

5km Sojarei Nordic Walking

1,5km Engel & Völkers Kids Run

630m Philip & Team Knirpselauf

Anmeldung bereits möglich

Ab sofort ist die Anmeldung unter badenerstadtlauf.at/anmeldung geöffnet. Bis 15. April 2022 gibt es eine ermäßigte Anmeldegebühr. Sparkassen Kunden erhalten eine Vergünstigung mit dem Gutscheincode „SparkBaden22“.