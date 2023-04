Badsooßbrunnlauf: Premiere für den Lauf durch drei Gemeinden

Werbung

Am Sonntag steigt die Premiere des badsooßbrunnlaufs. Die Strecken führen durch Bad Vöslau, Sooß und Kottingbrunn. „Es wird ein toller neuer Lauf“, ist Organisator Jürgen Smrz überzeugt: „Der Halbmarathon durch drei Gemeinden und die Dreierstaffel sind etwas besonders.“ Die Strecken führen durch die Sooßer Weinberge, vorbei am Kottingbrunner Schloss und den Bad Vöslauer Schlosspark. Neben dem Halbmarathon gibt es für Hobbyläufer und Nordic Walker einen Bewerb über 5,9 Kilometer. In Bad Vöslau gibt es auch Läufe für Kinder. „Wir wollen ein Familienlauftag sein“, sagt Smrz.

Nachfolge für den Kurstadtlaud

Das Kleinregions-Projekt tritt quasi das Erbe des Kurstadtlaufs antritt: „Das war ein Einstundenlauf. Jetzt gibt es dieses Format, mit dem Bad Vöslau und Umgebung zu einer noch gewichtigeren Laufsport-Zelle werden soll“, war es Smrz wichtig, eine zweite Veranstaltung neben dem Lindkogeltrail zu haben. Der badsooßbrunnlauf ist auch der zweite Stopp der diesjährigen Thermentrophy. „Das ist ganz wichtig für die Sichtbarkeit und die Wahrnehmung unseres Laufes. Wir wollen, dass der badsooßbrunnlauf in Zukunft richtig groß wird“, für die Premiere rechnet Smrz mit etwa 600 Starter. Weitere Informationen gibt es unter badsoosbrunn-lauf.at.