Das war der erste badsooßbrunnlauf

Am Sonntag hatte der Wettergott ein Erbarmen. Rechtzeitige zur Premiere des badsooßbrunnlaufs hörte der Regen auf, blinzelte sogar die Sonne durch. Im Halbmarathon gingen die Siege an Irina Hagedorn und Marius Bock. Im Hobbylauf setzen sich Dagmar Stangl und Markus Sostaric durch. Im Staffelbewerb gewann die Sportunion Pfaffstätten. Das Konzept wurde auch von den Läufern gut angenommen. „Es war eine gelungene Premiere“, resümiert Organisator Jürgen Smrz und auch die Veranstalter die Kleinregion badsooßbrunn war mit der ersten Auflage happy: „Der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern hat die Veranstaltung voll getaugt. Die Kleinregion hat jetzt ein gemeinsames Lauffestival“, freut sich Smrz.

550 waren am Start – vom 78-jährigen Senioren bis zum einjährigen Knirps. Die Strecke selbst war eine „Sightseeing-Tour“ (O-Ton Smrz) durch die Gemeinden Bad Vöslau, Sooß und Kottingbrunn.

Die Strecken führten durch die Sooßer Weinberge, entlang des Wiener Neustädter Kanals, zum Schloss Kottingbrunn und zum Bad Vöslauer Schlosspark. „Das Event hat eine verbindende Symbolik. Der Schlosspark war das gemeinsame Ziel aller Bewerbe. Die Stimmung dort war wirklich super“, schwärmt Smrz.

Einer zweiten Auflage des badsooßbrunnlaufs steht also nichts im Wege. Der Termin für 2024 ist voraussichtlich der 14. April - Zukunftsmusik für Smrz. Nach intensiven Wochen mit Lindkogeltrail, Osterlauf und badsooßbrunnlauf steht erst einmal eine Pause an. „Bis Sommer haben wir dann noch einige Veranstaltungen im Wiener Raum. Fad wird es nicht. Die ersten drei Läufe waren jedenfalls richtig lässig und cool.“ Keine Pause macht die Thermentrophy. Bereits am Samstag geht es mit dem Fit for Life-Run in Sollenau weiter. Die Kinderläufe beginnen um 10 Uhr. Der Startschuss für die Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer folgt um 11.15 Uhr.