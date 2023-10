Der Meilenlauf fand wieder statt

Die TriRunners Baden haben nach achtjähriger Pause wieder den Meilenlauf ins Leben gerufen. Insgesamt 250 Starter von Jung bis Alt waren am Start. Perfektes Laufwetter sorgte auf der Badener Trabrennbahn für eine tolle Atmosphäre.

Beim Drei-Meilen-Lauf siegte Angela Fischer-Steinacher in 26:34 Minuten, Stefan Winkelmayer in 17:22. Auf einer Meile waren Dana Fritzsche (8:22) und Philipp Knopf (5:17) die Schnellsten. Die halbe Meile bewältigten Selina Kaiser (3:25) und Maximilian Aschauer (3:33) am Flinksten. Auf der Viertelmeile holten sich Jonna Michalizka (1:45) und Lukas Anton (1:48) den Sieg. Bei der Achtelmeile triumphierten Franziska Knopf (0:51) und Adam Posch-Süss (0:54).