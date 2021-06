Rolf Majcen und Lebensgefährtin Jin Lan meldeten sich erst am vergangenen Montag für die österreichischen Berglaufmarathon-Meisterschaft an. Die Rennen in Köflach wurden dann zur Erfolgsgeschichte des Teesdorfer Pärchens. Die Geschichte, die hinter dem Triumph steht, ist beeindruckend. Jin Lan wurde mit 27 Jahren schwer krank. Es traten Lähmungen in beiden Beinen auf. In der Folge konnte sie nicht mehr gehen und war fast vier Jahre lang in Peking ans Bett gefesselt.

„Die Ärzte hielten es für unmöglich, dass sie jemals wieder Gehen könnte.“ Rolf Majcen über seine Lebensgefährtin Jin Lan

In Köflach war sie auf den 30 Kilometern und 1.340 Höhenmetern bergauf- und bergab nicht zu stoppen und holte sich in der Altersklasse W40 den Meistertitel.

Auch für Majcen war das Männer-Rennen über 45 Kilometer und 2.000 Höhenmeter eine Herausforderung, die er aber souverän meisterte und sich mit der Goldmedaille belohnte, der Erfolg seiner Frau machte den Tag noch einmal um ein gutes Stück spezieller: „Der heutige Erfolg und die Medaillen haben daher einen ganz besonderen Stellenwert“, meint Majcen.