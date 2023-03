Dreimal Bronze für ULC Hirtenberg

Werbung

Bei der Crosslauf-Landesmeisterschaft in Melk waren vom ULC Hirtenberg Maya Zelenka, Florian und Bastian Ritter, Marleen Haimberger, Raphael Erhart und Urs Priglinger am Start. Zelenka konnte sich in der U16 von Beginn an in der Spitzengruppe festsetzen. Nach 2.520 Metern lief sie als Dritte ins Ziel. Die U16-Burschen Florian Ritter, Erhart und Priglinger holten Rang drei in der Teamwertung. In der U18 (4.110 Meter) schaffte es Marleen Haimberger mit einem starken Schlussspurt noch auf Platz drei. In der U14 wurde Bastian Ritter über 1.400 Meter Elfter.