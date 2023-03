Einmal quer durch die Pfaffstättner Weinberge

Werbung

Zum 17. Mal gab es den Pfaffstättner Weinberg-Crosslauf. Die Starterzahl war mit 130 im Vergleich zu 2022 konstant. Im Hauptlauf ging der Sieg nach Baden, Thomas Eder von den TriRunners gewann über die 7,2 Kilometer in einer Zeit von 28:21. Als Zweiter kam Christian Schauerhofer ins Ziel – seine Zeit 28:51, das Podest wurde komplettiert von Günter Kopecky von der Sportunion Pfaffstätten. Seine Zeit - 28:59.

Bei den Damen gab es einen Pfaffstättner Heimsieg. Susanna Skalicky, Cross-Landesmeisterin und Silbermedaillengewinnerin bei den Ö-Meisterschaften in ihrer Altersklasse, gewann in 29:41 Minuten. Christa Schöndorfer hatte mit 36:40 bereits sieben Minuten Rückstand. Die drittschnellste Dame in einer Zeit von 39:06 wurde Gudrun Eck von der Sportunion Pfaffstätten.

Heimsiege beim Hobbylauf

Beim Hobbylauf über 3,6 Kilometer gab es ein „heimisches“ Stockerl, also einen Dreifachsieg für die Sportunion Pfaffstätten. Stefan Winkelmayer konnte sich in 12:17 Minuten gegen seine Mannschaftskollegen Julian Wagner (13:45) und Philipp Simperl (15:09) durchsetzen. Als schnellste Dame beim Hobbylauf ging Sabine Ehrenleitner in 20:07 über die Ziellinie, knapp geschlagen auf den Rängen zwei und drei: Dana Fritzsche (20:31) und Verena Schmuck (20:46). Beide laufen für die Sportunion Pfaffstätten. Beim Jugendlauf (U14/U16) über 1.800 Meter waren Sarah Daxböck und Alessio Thenner top. Beim Kinderlauf (980 Meter, U10/U12) siegten Tim Lechner und Marie Hinterwallner. Beim Knirpselauf (450 Meter, U6/U8) waren Lukas Steindl und Jonna Michalizka am schnellsten.