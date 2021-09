Beim Karren-Berglauf von Dornbirn hinauf zur Bergstation der Karren-Seilbahn holte sich Rolf Majcen den Sieg in der Altersklasse 55. Der Lauf über 3,7 sehr steile Kilometer zählt auch zum Österreichischen Berglaufcup. Der Bewerb war für Majcen allerdings erst das Aperitif am vergangenen Wochenende. Danach fuhr der Extremläufer nach Telfes im Stubaital. Dort stand die Berglauf-Weltmeisterschaft der Matersklassen auf dem Programm. Auf sieben Kilometern galt es 700 Höhenmeter zu überwinden. Trotz der Strapazen des Vortags wurde Majcen drittbester Österreicher seiner Altersklasse. Damit schafft er es auch in die Teamwertung (die besten drei Läufer einer Nation kommen in die Wertung). Das rot-weiß-rote Trio holte hinter Italien und Deutschland den dritten Platz. Für Majcen ist es die erste WM-Medaille seiner Karriere.