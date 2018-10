Stolze 4.000 Euro für die burgenländische Therapie-Einrichtung „Sterntalerhof“! Das ist die erfreuliche Summe, die das Leobersdorfer „Fortuna Brückenlauf“-Team und die Damen der Pfadfindergilde Leobersdorf in diesem Jahr im Rahmen ihres mittlerweile 18. Laufevents für die gute Sache einspielten.

Selbst Harald Jankovits machte sich Beine ...

Harald Jankovits, der Leiter des „Sterntalerhofs“, nahm in diesen Tagen die Spende mehr als dankend entgegen: „Der Leobersdorfer Brückenlauf ist ein Familienlauf-Event, das Kinderhospiz Sterntalerhof eine Familien-Herberge. Da wie dort geht es um hochwertige Familienangebote. Wir finanzieren unsere Arbeit ausschließlich über Spenden und sind daher existenziell auf mediale und finanzielle Unterstützung angewiesen.“ Jankovits war beim 18. Leobersdorfer Brückenlauf am 1. Mai selber aktiv mit dabei — in Laufschuhen auf der Strecke ...

Was mit dem „Brückenlauf“-Geld am „Sterntalerhof“ — er kümmert sich fürsorglich um Familien mit schwer-, chronisch- und sterbenskranken Kindern aus ganz Österreich — geschieht, weiß nicht nur Pfadfinder-Dame Christine Schmuck-König: „Mit dem gesammelten Geld können wir jetzt einer ganzen Familie einen Komplettaufenthalt dort ermöglichen. Viele Familien mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern kämpfen neben ständiger Sorge auch mit finanziellen Problemen. Für den Sterntalerhof ist das aber niemals ein Grund, Familien abzuweisen.“

Die einmalige Spende: Einnahmen aus der Kaffeehütte der Gilden-Damen, für die sie seit fünf Jahren tüchtig backen, aus dem „Spenden-Klick“ der Läufer bei der Anmeldung und aus der umweltschonenden Rückgabe des Zeitnehmungs-Chips.

Leobersdorfs Vizebürgermeister und Sportreferent Harald Sorger: „Insgesamt sind es nun schon mehr als 19.000 Euro, die bei den letzten fünf Brückenläufen für diese Einrichtung eingespielt wurden. Uns alle freut, dass wir damit Betroffenen ein wenig Glück und Hoffnung schenken konnten und können.“