Im Naturschutzgebiet Helenental im Bezirk Baden findet am Sonntag der Velo/Run presented by Raiffeisenbank Region Baden und Stadler mit den einzigartigen Lauf- und Radbewerben am 12. September statt. 2021 hält das Veranstalterteam von HSG Events einige Neuerungen bereit, unter anderem einen 100 Kilometer Radmarathon und Kinderläufe. Auch für dieses Jahr konnte HSG Events wieder Partnerschaften aus der Region gewinnen.

Projektleiter Dominik Gschiegl: „Es ist toll, wenn regionale Unternehmen Veranstaltungen im Bezirk unterstützen. Wir freuen uns schon sehr auf einen unvergesslichen Velo/Run“. Dieser Meinung ist auch Eveline Mossbäck und der Raiffeisenbank Baden: "Als Partner der ersten Stunde des Velo/Run, freuen wir uns auch weiterhin diesen außergewöhnlichen Event zu unterstützen. Wir wünschen allen Teilnehmern ein tolles Sporterlebnis im wunderschönen Helenental."

Die Rad-& Laufbewerbe

Die Sportler können zwischen insgesamt acht Einzelbewerben wählen. Zur Auswahl stehen: Helenental 5km-Lauf, Helenental 10km-Lauf, Helenental-Halbmarathon, ARBÖ Knirpselauf, ARBÖ Kidsrun, Badener Radmarathon Hausrunde (85,3 km), Badener Radmarathon (100 km) und Helenental-Radausflug. Die Online-Anmeldung ist unter www.velorun.at/anmeldung möglich.

Raiffeisenbank Kunden erhalten eine Ermäßigung von bis zu vier Euro. Auf alle Teilnehmer wartet ein kostenloses Starterpackage mit jeder Menge Goodies und Überraschungen. Auch eine neue Velo/Run-Trinkfalsche powered by At the Park Hotel gibt es für alle kostenlos dazu.