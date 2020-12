Die Anmeldung erfolgt über

silvesterlauf.union-hirtenberg.at.

Der Lauf beginnt am 25. Dezember (12 Uhr) und endet am 6. Jänner (12 Uhr). Die Teilnehmer laufen sieben Kilometer. Die Strecke ist allerdings frei wählbar, so kann etwa auch auf der traditionellen Silvesterlaufrunde gelaufen werden.

Die Zeitmessung übernimmt die viRace-App.

Die Ergebnisse finden sich auf der Silvesterlauf-Homepage. Dort können auch Erinnerungsurkunden und Startnummern heruntergeladen und ausgedruckt werden. Alle Teilnehmer erhalten ein Schlauchtuch. Die ersten 50 Anmeldungen ein Starterpaket.