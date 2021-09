Start in die Dunkelheit der Nacht zum Airfield Night Run am Flugplatz in Bad Vöslau. Zum dritten Mal erfolgte der Start zu einem der speziellsten Laufbewerbe von Österreichs. 5 Kilometer, 10 Kilometer und 5 Kilometer Nordic Walking standen dabei zur Auswahl. Da das Flugplatzgelände in Bad Vöslau bis 20.30 Uhr den Starts und Landungen von Flugzeugen vorbehalten ist, starten die Läufe erst um 21.30 Uhr in die bereits völlige Dunkelheit.

Ein nicht alltägliches Laufflair

Das Ambiente ergibt sich aus der nur mit den blauen und weißen Lampen der Pistenränder beleuchteten Start- und Rollwege, dem Feuer aus den Brennern von Fesselballonen, welche die Laufstrecke immer wieder erleuchten und der einsamen Stille des weiten Flugplatzgeländes. Die ebene Strecke und die perfekte Temperatur von 16° C führten auch heuer wieder zu idealen Bedingungen und erschöpften aber glücklichen Siegern. Über fünf Kilometer gewannen Patrick Fritz (17:45 Minuten) und Lena Postl (23:28), über zehn Kilometer Markus Kerschbaumer (38:52 Minuten), so wie Sylvia Aust (46:47). Die Nordic Walking-Bewerbe gewannen Richard Mayerhofer (44:33) und Christina Rauchwarter (39:15). Weitere Ergebnisse finden Sie auch in der aktuellen Printausgabe der Badener NÖN.