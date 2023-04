Kein Wien-Marathon ohne Franz Gschiegl

Werbung

Die Socken zieht er sich schon am Vortag an. Das soll Blasen vermeiden. Die Beine schmiert er mit Hirschtalg ein. Das verhindert Hautwunden. „Man kann bei einem Marathon nicht alles beeinflussen, aber das, was in der eigenen Kraft liegt, sollte man machen“, sagt Franz Gschiegl. Später klammert sich der 68-Jährige die Startnummer 161 – seit einigen Jahren, bekommt er vom Veranstalter immer die selbe – an die Laufdress. Und dann geht es wieder auf die 42,195 Kilometer. So wie bei jedem Wien-Marathon seit der Erstaustragung 1984. Gschiegl zählt zu jenen sechs Läufern, die bisher bei jedem Vienna City Marathon das Ziel erreichten.

Seine Bestzeit liegt bei 2:50 Stunden, acht Mal beendete der Pfaffstättner die Wienrunde unter drei Stunden. Mit einer Durchschnittszeit von 3:21 und einer Gesamtzeit von 127 Stunden und 19 Minuten liegt er bei den absolvierten 1.603 Kilometer klar in Führung unter den wenigen verbliebenen Alltime-Finishern.

Die Vier-Stunde-Marke als Ziel

An seine persönlichen Rekorde kommt der Pensionist nicht mehr heran. Zum alten Eisen gehört er aber längst nicht. 2022 beendete er das Rennen in 3:52 Stunden. Für heuer peilt Gschiegl erneut die Vier-Stunden-Marke an. Wenngleich die Vorbereitung nicht optimal verlief. Eine Gürtelrose setzte den Marathon-Methusalem während der Winter-Monate außer Gefecht. Seit knapp zwei Monaten ist er wieder im Training. „Man sagt, jedes Kilo weniger bringt eineinhalb Minuten. Ich habe fünf Kilo verloren, vielleicht kompensiert das ja den Trainingsrückstand“, lacht der Dauerbrenner. In der Vergangenheit steckte er auch schon Operationen der Achilles- und Quadrizepssehne weg.

Wir Älteren haben uns von Leistungsdruck befreien müssen. Es sind 20 Prozent sportlicher Ehrgeiz und 80 Prozent Genuss dabei. Franz Gschiegl über den VCM am Sonntag.

Mit etwas Vorlaufzeit alles kein Problem. Nur unmittelbar vor dem Lauf darf nichts passieren. Gschiegl ist vorsichtig. Eine Verkühlung und der Status als Alltime-Finisher wäre dahin. „Mit Fieber kannst du keinen Marathon laufen“, heißt es gesund bleiben. Das Rennen selber ist mittlerweile keine Qual mehr. „Wir Älteren haben uns von jeglichem Leistungsdruck befreien müssen. Es sind 20 Prozent sportlicher Ehrgeiz und 80 Prozent Genuss dabei, dennoch sind es immer neue 42,2 Kilometer. Es ist immer Demut dabei.“

Bisher meisterte der Oldie alle Marathons ohne gröbere Probleme. „Nur einmal habe ich bei Kilometer 37 Kreislaufprobleme bekommen. Dann hat ein etwas dicklicher Mann reingerufen: ,Oida fang nicht zum Wackeln an‘. Das hat mich so geärgert, dass die Schwächephase gleich wieder vorbei war“, kann sich der Marathonmann über diese Anekdote in der Zwischenzeit amüsieren, aber er muss zugeben: „Wenn du unter drei Stunden läufst, ist es relativ schnell vorbei. Je länger du unterwegs bist, desto zacher wird es. Für mich sind die Leute, die sechs Stunden laufen die wahren Helden.“ Er selbst reiht sich derweil noch im Mittelfeld der Ergebnisliste ein, wenn sich das einmal ändert, steht ein Karriereende im Raum: „Ich möchte nicht, dass die Transparente abgenommen werden und sich dann alle wundern, dass da noch einer kommt. Davor höre ich auf. Derweil denke ich aber noch nicht daran.“