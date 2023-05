Läufer trotzen Regen beim Berndorfer Sunsetrun

Eigentlich laufen die Sportler in Berndorf dem Sonnenuntergang entgegen. Doch beim diesjährigen Sunsetrun versteckte sich diese hinter den dichten Regenwolken. Stefan Winkelmayer war das egal, er holte sich den Sieg beim Regionslauf über 5.800 Meter und meinte anschließend: „Ich mag dieses Wetter.“ Mit einer Siegerzeit von 19:34 Minuten hatte der Sportunion Pfaffstätten-Läufer knapp eine Minute Vorsprung auf den Zweitplatzierten Helmut Gass (HSV Marathon Wiener Neustadt/20:26). Bernhard Steiner wurde in 22:11 Minuten Dritter. Bei den Damen siegte Beatrix Krainer überlegen (23:45). Dahinter folgten Verena Kaiser (26:30) und Claudia Nemecek (27:45).

Wallner und Purker holen Bärencup

Beim Bärencup über 8,7 Kilometer ging der erste Platz in den Nachbarbezirk: Kevin Wallner (Union St. Pölten) überquerte in 27:44 Minuten die Ziellinie. Die weiteren Podestränge gingen an Christoph Gruber (33:15) und Florian Kerschbaumer (33:35). Bei den Damen triumphierte über die längste Sunsetrun-Distanz Manuela Purker (38:37). Zweite wurde Renate Schindler (40:01) vor Martin Gölles (41:15).

Die weiteren Sieger

Beim Hobbylauf über 2,5 Kilometer war Maja Kalteis sogar schneller als die Herren, verbuchte mit 12:31 Minuten die schnellste Zeit. Der beste Mann war Tristan Steiner (13:13). Beim Nordic Walking - ebenfalls über 2,5 Kilometer - gewannen Josef Piringer und Lejla Ripa. Die Jugendläufe (Jahrgang 2006/2007) entschieden Michael Urban und Nicole Blaha für sich. Bei den Schülern (2008-2011) setzten sich Peter Gruber und Theresa Dorner durch. Bei den Kindern (2012-2015) waren Noah Lechner und Nina Thury die Schnellsten. Bei den Knirpsen (2016 und jünger) siegten Noah Sebesta und Lina Ringel. Insgesamt waren beim Sunsetrun heuer über 550 Sportler am Start.