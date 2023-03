Laufend durch das südliche Niederösterreich

Werbung

Mit zehn Laufevents innerhalb von nur elf Wochen und bis zu 7.000 Teilnehmer ist die Thermentrophy einer der größten Lauf-Cups in Österreich. Jede Veranstaltung ist dabei ein Unikat. Verschiedene Distanzen und Streckenprofile bieten ein Angebot für Jedermann, vom Fortgeschrittenen bis zum Anfönger. Die Cup-Teilnahme ist auch 2023 kostenlos. Erstmalig können bei allen Läufen in zwei Bewerben Trophy-Punkte gesammelt werden. Damit kann jener Bewerb gewählt werden, welcher der eigenen Leistung gerade am besten entspricht. Gewertet wird, wer zumindest fünf Läufe absolviert. Maximal acht Läufe kommen in die Wertung: Es gilt also „best 8 of 10“ ( bis zu zwei Streichresultate). Einmaliges „Schwächeln“ oder kurzfristige Fitness-Probleme werden so nicht zum Nachteil für die Gesamtwertung.

Für alle Teilnehmer mit mindestens fünf Teilnahmen gibt es heuer eine Thermentrophy-Medaille. Die Sieger aller Klassen werden im Herbst 2023 zu einer feierlichen Trophäenübergabe eingeladen. Alle Infos und Anmeldung zum Laufcup unter www.thermentrophy.at

Die Läufe im Überblick