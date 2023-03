Lindkogeltrail kratzt an 1.000 er-Marke

Werbung

Am 26. März geht der Lindkogeltrail in die siebente Runde. Organisator Jürgen Smrz hofft, dass „wir heuer die 1.000 er-Marke kratzen.“ Schon im Vorjahr gab es mit rund 900 Teilnehmern einen Rekord. Aktuell gibt es 700 Anmeldungen. „Trail-Events nehmen in Österreich generell eine gute Entwicklung“, meint Smrz, „und wir haben mit dem Trail-Opening in Bad Vöslau einen guten Platz im Kalender gefunden.“

Angebot vom Einsteiger bis zum Trailrunning-Profi

Die Testläufe in den vergangenen Wochen waren gut besucht, jeweils rund 60 Sportler wollten bei der Gelegenheit die Strecken erkunden. Zur Auswahl stehen heuer wieder: Ultra Trail (54,5 Kilometer/2.370 Höhenmeter/Start um 7.30 Uhr), Super Trail (34 Kilometer/1.420 Höhenmeter/Start um 8.30 Uhr), Advanced Trail (21,5 Kilometer/1.070 Höhenmeter/Start um 10 Uhr) und Fun Trail (10 Kilometer/ 370 Höhenmeter/10.20 Uhr). „Es ist für jeden etwas dabei. Die meisten laufen den Advanced Trail, aber auch für den Ultra Trail haben wir bereits über 100 Anmeldungen“, freut sich Smrz.

Mit dem NÖN-Gewinnspiel zum Lindkogeltrail

Die NÖN verlost für die Veranstaltung 2x2 Startplätze. Mit einer E-Mail an sport.baden@noen.at (Betreff: Lindkogeltrail) seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Einsendeschluss ist Freitag, 17. März (24 Uhr). Die Gewinner werden vom Veranstalter verständigt. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf lindkogel.at.