Am Wochenende ging es von Hinterbrühl nach Weissenbach. Die 55 Teilnehmer liefen über Forststraßen und über ein steiles Waldstück hinauf bis zum Höllenstein-Schutzhaus. Die Lokalmatadore zeigten sich in Top-Form. Alex Krenn wurde in 32:23 Minuten Geamtdritter und freute sich über den Sieg in der AK 40. Der Teesdorfer Rolf Majcen brauchte für die Strecke 34:50 Minuten. Das bedeutete gesamt den vierten Rang. In der AK 50 war Majcen top. Das Ergebnis der Lokalmatadore rundete Hans Stockinger aus Bad Vöslau ab. Er belegte in der Ak 60 den dritten Platz. Für die Klassensieger Krenn und Majcen gab es übrigens einen besonderen Preis - ein Pokal aus echtem Gold. "Etwas größer als ein Fingernagel, aber bei den jetzigen Goldpreisen ein schöner Wert von etwa 200 Euro", lacht Majcen. Die Zweitplatzierten erhielten einen Pokal aus Silber, die Drittplatzierten einen aus Bronze.