Majcen Gesamtsieger bei Ö-Berglaufcup

Rolf Majcen holte sich zum zweiten Mal nach 2019 den Sieg im Österreichischen Berglaufcup. Als letzten von insgesamt 26 Bewerben stand am Wochenende „Aufi und Owi“ in Wallern, nahe Wels am Laufkalender.

Danach stand fest, der Teesdorfer ist sowohl Brutto- (alle Ergebnisse), als auch Netto-Sieger (besten zehn Ergebnisse): „Ich freue mich natürlich sehr, weil das für mich heuer der sportliche Höhepunkt und das Ergebnis einer wundervollen Reise durch Österreich war.“