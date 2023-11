Majcen meisterte Istanbul-Marathon

Rolf Majcen lief beim Istanbul-Marathon in der AK 55 nach 3:18 Stunden auf Platz fünf. Alleine in der AK 55 starteten 255 Männer, auf Silber fehlten nur 2:20 Minuten! Der Istanbul- Marathon ist der einzige Marathon der Welt, der über zwei Kontinente führt! „Die letzten 10 Kilometer waren für mich extrem hart, weil ich aufkommende Krämpfe in Zaum halten musste. Als ich das Ziel am Platz der Blauen Moschee, die neben der Hagia Sofia das bedeutendste sakrale Bauwerk Istanbul ist, erreichte, war ich überglücklich, denn dieser große Erfolg bedeutet mir sehr viel“, jubelte Majcen.