Majcen mit zwei Siegen

Am vergangenen Wochenende konnte Rolf Majcen seine Altersklasse sowohl beim Annaberg-Berglauf (9 km, 640 HM Aufstieg) als auch beim schweren Lauf „Rund um den Lainzer Tiergarten“ (24 km, 650 HM Aufstieg und ebenso viel Abstieg) gewinnen. Letzterer war in diesem Jahr sein 16. Sieg in Serie. Am kommenden Wochenende will er beim Kitzbüheler Horn Bergstraßenlauf mitmachen.