Majcens Traum geht in Erfüllung

In der AK 55 siegte Rolf Majcen beim 45. Internationalen Kitzbüheler Horn Bergstraßenlauf (12,9 km, 1234 Höhenmeter). „Damit geht für mich ein Traum in Erfüllung“, jubelte Majcen, „neben dem Berglauf-Landesmeistertitel und dem Berg-Marathon Staatsmeistertitel ist das mein schönster Erfolg in diesem Jahr“.

Der Start erfolgte in der Kitzbüheler Innenstadt, von dort wurde zuerst ein 3 km langer kupierter Weg, dann in unzähligen Serpentinen bis zum Gipfel des Kitzbüheler Hausbergs mit Steigungen bis zu 25 Prozent gelaufen. Dieser Berglauf gehört zu den bekanntesten Bergläufen von Österreich, bereits im Frühling war für ihn klar, dass das heuer sein wichtigster Saisonhöhepunkt im Berglauf ist. „Wer nicht in Kitzbühel einmal gewonnen hat, ist kein richtiger Bergläufer“, betont auch der mittlerweile 88-jährige, legendäre Kitzbüheler Veranstalter Franz Puckl immer wieder. Für Majcen war es heuer der 17. Sieg in Serie.